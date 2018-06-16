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 Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 

Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 
РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

 Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

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 Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 

Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 
6:56   16 Июня 2018
Весь мир
54

Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 

Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 

Ливни, шквалистый ветер и рекордное количество осадков на южные острова Японии Окинава принес тайфун «Гаеми», получивший в этом сезоне шестой порядковый номер.

Специалисты местного метеорологического агентства сообщили, что давление в центре циклона — 992 гектопаскаля, а скорость ветра — 20-30 метров в секунду.

По данным метеорологов, скорость выпадения осадков составляет порядка 110 миллиметров в час. За два дня в зоне прохождения тайфуна может выпасть до пяти сотен миллиметров осадков. Жителей районов, где он может пройти или проходит, просят быть внимательными, не выходить в море. 

Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 

Ранее министерство обороны Японии из-за крушения американского истребителя F-15 возле Окинавы потребовало от командования Соединенных Штатов принять меры по предотвращению подобных происшествий.

Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 

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Автор: Анастасия Аои
#происшествия #япония #общество #тайфун #окинава #гаеми
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