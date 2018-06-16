Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 

Ливни, шквалистый ветер и рекордное количество осадков на южные острова Японии Окинава принес тайфун «Гаеми», получивший в этом сезоне шестой порядковый номер.

Специалисты местного метеорологического агентства сообщили, что давление в центре циклона — 992 гектопаскаля, а скорость ветра — 20-30 метров в секунду.

По данным метеорологов, скорость выпадения осадков составляет порядка 110 миллиметров в час. За два дня в зоне прохождения тайфуна может выпасть до пяти сотен миллиметров осадков. Жителей районов, где он может пройти или проходит, просят быть внимательными, не выходить в море.

Ранее министерство обороны Японии из-за крушения американского истребителя F-15 возле Окинавы потребовало от командования Соединенных Штатов принять меры по предотвращению подобных происшествий.