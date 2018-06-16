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6:29   16 Июня 2018
Весь мир
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Трамп встретится с Путиным в июле в Европе — WP

Трамп встретится с Путиным в июле в Европе — WP

Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации и двух дипсотрудников сообщает, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным в Европе в июле.

То есть встреча должна состояться, когда Трамп будет находиться в Европе для участия в саммите Североатлантического альянса (пройдет в Брюсселе 11-12 июля). Накануне американский лидер уже заявлял журналистам, что «вполне возможно» проведет встречу с Путиным этим летом.

Ранее Австрия выразила готовность провести переговоры двух лидеров. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома подтвердил эту информацию.  

Трамп встретится с Путиным в июле в Европе — WP

В свою очередь Трамп также подтвердил, что придерживается позиции о необходимости восстановления формата так называемой Большой восьмерки с участием российской стороны. 

Трамп встретится с Путиным в июле в Европе — WP

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #путин #европа #нато #политика #трамп #саммит #весь мир
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