Джулиани сообщил, что вопрос о даче Трампом показаний Мюллеру могут решить до 4 июля

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что вопрос о том, будет ли президент лично давать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, расследующему приписываемое РФ вмешательство в выборы, могут решить до 4 июля.

Он выразил надежду, что все это действительно закончится до июля. По его мнению, имеющегося до 4 июля времени достаточно для согласования со спецпрокурором всех нюансов вероятной встречи.

Накануне Джулиани также заявил, что на Мюллера подадут в суд, если тот вызовет американского лидера повесткой для дачи показаний в рамках разбирательства о «вмешательстве России» в президентские выборы в Соединенных Штатах, прошедшие почти два года назад.