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РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

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 Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

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6:08   16 Июня 2018
Весь мир
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Джулиани сообщил, что вопрос о даче Трампом показаний Мюллеру могут решить до 4 июля

Джулиани сообщил, что вопрос о даче Трампом показаний Мюллеру могут решить до 4 июля

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что вопрос о том, будет ли президент лично давать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, расследующему приписываемое РФ вмешательство в выборы, могут решить до 4 июля.

Он выразил надежду, что все это действительно закончится до июля. По его мнению, имеющегося до 4 июля времени достаточно для согласования со спецпрокурором всех нюансов вероятной встречи.

Джулиани сообщил, что вопрос о даче Трампом показаний Мюллеру могут решить до 4 июля

Накануне Джулиани также заявил, что на Мюллера подадут в суд, если тот вызовет американского лидера повесткой для дачи показаний в рамках разбирательства о «вмешательстве России» в президентские выборы в Соединенных Штатах, прошедшие почти два года назад.  

Джулиани сообщил, что вопрос о даче Трампом показаний Мюллеру могут решить до 4 июля

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Автор: Анастасия Аои
#сша #выборы #расследование #политика #трамп #джулиани #мюллер
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