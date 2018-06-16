Китай обнародовал перечень американских товаров, облагаемых пошлинами

Синьхуа со ссылкой на Государственный совет КНР сообщает, что китайское правительство обнародовало перечень с 659 наименованиями товаров из Соединенных Штатов, на которые введут ответные пошлины в размере 25 процентов.

По данным агентства, тарифы на 545 наименований, среди которых, в частности, сельхозтовары, машины и морепродукты на сумму порядка 34 миллиардов долларов вступят в силу 6 июля 2018 года.

Пока неизвестно, когда китайская сторона решит ввести пошлины на энергетику, химпромышленность и медоборудование.

Ранее Соединенные Штаты объявили о введении пошлин в размере 25 процентов на товары из КНР, ввозимые на американскую территорию, на сумму 50 миллиардов долларов. После чего Китай заявил о прекращении двусторонних соглашений, касающихся торговли с Америкой.