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РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

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 Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

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 Япония рассматривает возможность визита премьера Абэ в Пхеньян — СМИ

Япония рассматривает возможность визита премьера Абэ в Пхеньян — СМИ
2:29   16 Июня 2018
Весь мир
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Япония рассматривает возможность визита премьера Абэ в Пхеньян — СМИ

Япония рассматривает возможность визита премьера Абэ в Пхеньян — СМИ

Yomiuri сообщает, что глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно прорабатывает вопрос о встрече с северокорейским коллегой Ли Ён Хо, где обсудят, в частности, перспективы возможного визита в столицу КНДР премьера Японии Синдзо Абэ.

Встреча Коно и Ли Ён Хо может состояться на конференции министров иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Она пройдет в Сингапуре с 30 июля по 4 августа.

Япония рассматривает возможность визита премьера Абэ в Пхеньян — СМИ

Визит Абэ, исходя из всех обстоятельств, пытаются запланировать на август. Ранее в СМИ освещали вариант встречи японского премьера с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в сентябре на полях Восточного экономического форума в приморском городе Владивостоке.

В публикации указано, что Абэ согласен пойти на установление дипломатических отношений и предоставление экономической помощи Северной Кореи. Условия для этого все те же: решение проблемы по похищенным японцам и денуклеаризация.

Япония рассматривает возможность визита премьера Абэ в Пхеньян — СМИ

Накануне также сообщили, что Япония изучает вопрос о создании международного фонда для финансирования ядерного разоружения Северной Кореи.

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Автор: Анастасия Аои
#кндр #япония #политика #ким чен ын #весь мир #синдзо абэ #таро коно
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