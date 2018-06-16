Yomiuri сообщает, что глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно прорабатывает вопрос о встрече с северокорейским коллегой Ли Ён Хо, где обсудят, в частности, перспективы возможного визита в столицу КНДР премьера Японии Синдзо Абэ.

Встреча Коно и Ли Ён Хо может состояться на конференции министров иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Она пройдет в Сингапуре с 30 июля по 4 августа.

Визит Абэ, исходя из всех обстоятельств, пытаются запланировать на август. Ранее в СМИ освещали вариант встречи японского премьера с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в сентябре на полях Восточного экономического форума в приморском городе Владивостоке.

В публикации указано, что Абэ согласен пойти на установление дипломатических отношений и предоставление экономической помощи Северной Кореи. Условия для этого все те же: решение проблемы по похищенным японцам и денуклеаризация.

Накануне также сообщили, что Япония изучает вопрос о создании международного фонда для финансирования ядерного разоружения Северной Кореи.