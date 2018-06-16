Мадуро обвинил Колумбию в провоцировании военного конфликта

Венесуэльский лидер Николас Мадуро 15 июня в эфире государственного телевидения обвинил коллегу из Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в провоцировании военного конфликта в государстве.

Он подчеркнул, что Сантос с помощью этого хочет принести пользу «американской империи».

Мадуро также заявил, что победителю грядущих выборов президента в Колумбии придется исправлять «колоссальные ошибки», которые допустили при нынешнем главе.

Помимо этого, он дал совет другим странам не вмешиваться в дела Венесуэлы.

Там недавно прошли президентские выборы, на которых переизбрали Мадуро. Венесуэльское правительство в конце мая осудило выводы Совета Европейского союза, которые ставят под сомнение их результаты. В ЕС считают, что голосование противоречило демократическим стандартам, государству пригрозили очередными санкциями.