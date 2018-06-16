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2:00   16 Июня 2018
Весь мир
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Мадуро обвинил Колумбию в провоцировании военного конфликта

Мадуро обвинил Колумбию в провоцировании военного конфликта

Венесуэльский лидер Николас Мадуро 15 июня в эфире государственного телевидения обвинил коллегу из Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в провоцировании военного конфликта в государстве.

Он подчеркнул, что Сантос с помощью этого хочет принести пользу «американской империи».

Мадуро также заявил, что победителю грядущих выборов президента в Колумбии придется исправлять «колоссальные ошибки», которые допустили при нынешнем главе.

Помимо этого, он дал совет другим странам не вмешиваться в дела Венесуэлы.

Там недавно прошли президентские выборы, на которых переизбрали Мадуро. Венесуэльское правительство в конце мая осудило выводы Совета Европейского союза, которые ставят под сомнение их результаты. В ЕС считают, что голосование противоречило демократическим стандартам, государству пригрозили очередными санкциями.

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Автор: Анастасия Аои
#выборы #политика #весь мир #венесуэла #мадуро #колумбия #сантос #военный конфликт
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