Япония рассматривает вопрос о создании международного фонда денуклеаризации КНДР

Премьер Японии Синдзо Абэ во время выступления на канале Yomiuri сообщил, что японские власти рассматривают возможность создания международного фонда для финансирования ядерного разоружения Северной Кореи.

Помимо планов о создании спецструктуры, занимающейся вопросами отказа КНДР от ядерного оружия, Япония уже выдвигала и другие предложения. В частности, государство заявляло о готовности проконтролировать разоружение, направив своих экспертов.

Также СМИ сообщали, что японские власти хотят организовать встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и Абэ. Токио ведет поиск возможности для контактов с Пхеньяном, чтобы постепенно повышать их уровень.

В публикации Kyodo говорилось, что встречу японского премьер-министра и лидера КНДР могут провести в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.