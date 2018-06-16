Apple может заменить OLED-экраны на менее дорогие

The Wall Street Journal сообщает, что американская корпорация Apple намеревается заменить OLED-дисплеи в iPhone на менее дорогие.

В публикации отметили, что в компании вызывают недовольство слабые продажи дорогих iPhone X. По этой причине в ближайшие годы предпочтение отдадут более бюджетным моделям. В связи с этим, переход на OLED-дисплеи замедлится. По версии аналитиков, устройства с таким экраном вряд ли окупятся в полной мере.

Накануне стало известно, что Apple заключила контракт о совместном производстве программ для нового сервиса с одной из известнейших ведущих Соединенных Штатов, влиятельной женщиной на американском телевидении Опрой Уинфри и несколькими голливудскими знаменитостями.