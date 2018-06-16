Почетный директор Института космических исследований РФ, академик Роальд Сагдеев, преподающий в сейчас в университете Мэриленда заявил, что окупаемость использования Илоном Маском технологии возвращаемых ступеней ракет еще предстоит доказать.

Речь идет о первой ступени Falcon 9, которую на сегодняшний день оснащают разгонным блоком Block 5, рассчитанным на использование до десяти раз без ремонтных работ, передает РИА «Новости». Нужно посчитать эффективность разработки, собрать статистику за годы и то, сколько раз одну ступень действительно можно запускать. По словам Сагдеева, все это открытый вопрос.

В июне ракета Falcon 9 стартовала со спутником SES-12. Он заменит прошлый спутник, который находится на орбите почти 16 лет.