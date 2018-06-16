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0:58   16 Июня 2018
Весь мир
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Илону Маску предстоит доказать окупаемость возвращаемых ступеней ракет — академик

Илону Маску предстоит доказать окупаемость возвращаемых ступеней ракет — академик

Почетный директор Института космических исследований РФ, академик Роальд Сагдеев, преподающий в сейчас в университете Мэриленда заявил, что окупаемость использования Илоном Маском технологии возвращаемых ступеней ракет еще предстоит доказать.

Илону Маску предстоит доказать окупаемость возвращаемых ступеней ракет — академик

Речь идет о первой ступени Falcon 9, которую на сегодняшний день оснащают разгонным блоком Block 5, рассчитанным на использование до десяти раз без ремонтных работ, передает РИА «Новости». Нужно посчитать эффективность разработки, собрать статистику за годы и то, сколько раз одну ступень действительно можно запускать. По словам Сагдеева, все это открытый вопрос.

Илону Маску предстоит доказать окупаемость возвращаемых ступеней ракет — академик

В июне ракета Falcon 9 стартовала со спутником SES-12. Он заменит прошлый спутник, который находится на орбите почти 16 лет. 

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #ракета #spacex #илон маск #возвращаемая ступень #сагдеев
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