РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

Заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Вячеслав Павловский сообщил о заинтересованности РЖД в проекте возведения трансконтинентальной железной дороги в Южной Америке через Бразилию, Боливию и Перу.

По его словам, проекты в Латинской Америке в принципе очень интересны и несколько таких уже начали. Межокеанский поезд является одним из самых объемных и крупных планов.

В свою очередь Боливия и Бразилия в прошлом году подписали меморандум о взаимопонимании в части возведения трансконтинентальной дороги.

Накануне также сообщили, что на территории Российской Федерации могут появиться беспилотные поезда. Представители РЖД уже ведут соответствующие переговоры.