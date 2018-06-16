Радио Erbol сообщило, что количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Боливии возросло до 17 человек. За несколько часов еще пять человек скончались из-за серьезных травм после аварии.

Уточнили, что есть 22 пострадавших человека. О их состоянии на данный момент ничего не сообщили.

Транспортное средство с пассажирами врезалось в скалу возле города Потоси. По предварительным данным, это случилось из-за превышения скорости.

Накануне сообщили, что восемь человек пострадали в Саратовской области в дорожно-транспортном-происшествии с микроавтобусом. Он столкнулся с легковым автомобилем. Причины и обстоятельства специалисты пока не назвали. По предварительной информации, среди пострадавших оказался один ребенок.