Мы в соц.сетях:
РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

 Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Илону Маску предстоит доказать окупаемость возвращаемых ступеней ракет — академик

Илону Маску предстоит доказать окупаемость возвращаемых ступеней ракет — академик

 Количество погибших в ДТП в Боливии возросло до 17 человек — СМИ

Количество погибших в ДТП в Боливии возросло до 17 человек — СМИ
РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

 Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Илону Маску предстоит доказать окупаемость возвращаемых ступеней ракет — академик

Илону Маску предстоит доказать окупаемость возвращаемых ступеней ракет — академик

 Количество погибших в ДТП в Боливии возросло до 17 человек — СМИ

Количество погибших в ДТП в Боливии возросло до 17 человек — СМИ
3:16   16 Июня 2018
Весь мир
54

Количество погибших в ДТП в Боливии возросло до 17 человек — СМИ

Количество погибших в ДТП в Боливии возросло до 17 человек — СМИ

Радио Erbol сообщило, что количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Боливии возросло до 17 человек. За несколько часов еще пять человек скончались из-за серьезных травм после аварии.

Уточнили, что есть 22 пострадавших человека. О их состоянии на данный момент ничего не сообщили.

Транспортное средство с пассажирами врезалось в скалу возле города Потоси. По предварительным данным, это случилось из-за превышения скорости.

Накануне сообщили, что восемь человек пострадали в Саратовской области в дорожно-транспортном-происшествии с микроавтобусом. Он столкнулся с легковым автомобилем. Причины и обстоятельства специалисты пока не назвали. По предварительной информации, среди пострадавших оказался один ребенок.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#авария #дтп #автобус #происшествия #общество #боливия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.
17:43   15 Июня 2018
73
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
94
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
70
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

21:06   14 Июня 2018
138
Самое читаемое
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

 Россия на половину сократила свои вложения в казначейские бумаги США

Россия на половину сократила свои вложения в казначейские бумаги США

 Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ

Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ