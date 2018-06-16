Представители США и КНР обсуждали торговые вопросы перед введением пошлин

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Хезер Науэр сообщила, что высокопоставленные диппредставители Америки и Китая встречались 14 июня перед тем, как ввели китайские ответные пошлины на товары из Штатов.

Науэрт уточнила, что заместитель американского государственного секретаря Джон Салливан и заместитель председателя Всекитайского собрания народных представителей Ван Чжэнь обсуждали вопросы, касающиеся торговой сферы двух государств, а также некоторые другие.

Ранее Америка объявила о намерении ввести пошлины в размере 25 процентов на продукцию из КНР, которую ввозят в Соединенные Штаты, на сумму 50 миллиардов долларов. После этого в министерстве коммерции КНР заявили, что двусторонние соглашения по торговле с этой страной больше недействительны. С 6 июля начнут действовать ответные пошлины.