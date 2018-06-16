Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Тайваня

В Тайване на территории уезда Илань в субботу были зафиксированы подземные толчки силой 5,2 балла.

Об этом сообщает Тайваньская сейсмологическая служба, отмечая, что сильные колебания были отмечены в столичном Тайбэе, а также в густонаселенных городах Тайчжун, Таоюань и Сньбэй.

Местные жители сообщают о том, что землетрясение проявилось обрушением полок с продуктами в магазинах, а в жилых домах раскачивались люстры.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 62 километров и находился поблизости от северо-восточного побережья Тайваня. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков в настоящее время не поступало.

Напомним: в феврале текущего года на Тайване произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли четыре человека и свыше 200 человек пострадали.