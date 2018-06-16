Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил, что американский лидер Дональд Трамп согласен подписать один из двух законопроектов по иммиграции.

Он рассказал, что Трамп поддерживает и законопроект Гудлетта, и законопроект лидеров Палаты представителей, поэтому готов подписать любой из них. Накануне он раскритиковал имеющуюся практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Соединенных Штатов, подчеркнув, что это является ошибкой законодательства, которое приняли демократы. После чего Трамп добавил, что в стране назрела иммиграционная реформа.

Ранее стало известно, что главу миграционной службы Германии уволили в связи со скандалом с документами (самовольная выдача вида на жительство беженцам).