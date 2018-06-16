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2:24   16 Июня 2018
Весь мир
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Госдеп США вновь предостерег американцев от посещения Северного Кавказа и Крыма

Госдеп США вновь предостерег американцев от посещения Северного Кавказа и Крыма

Государственный департамент США опубликовал обращение к гражданам страны с предупреждением о том, что поездки на полуостров Крым, Северный Кавказ, а также на гору Эльбрус могут представлять опасность для туристов.

В частности, в опубликованном сообщении Госдепартамента говорится, что туристы, совершающие туры в эти опасные регионы России, могут «подвергнуться третированию» или «стать жертвами терроризма».

Американское внешнеполитическое ведомство напоминает, что оно уже предупреждало граждан США об опасностях совершения путешествий по России. Особенно, по его словам, следует избегать туров по Северному Кавказу, в том числе и по республике Чечня, а также туров на гору Эльбрус, так как в этих районах периодически происходят террористические акты и случаи гражданских беспорядков.

«Также не следует посещать Крым, поскольку полуостров находится под иностранной оккупацией», - говорится в предостережении, размещенном на сайте Госдепартамента.

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Автор: Александр Люблинский
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