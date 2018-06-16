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Количество погибших в ДТП в Боливии возросло до 17 человек — СМИ
РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

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 Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

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 Количество погибших в ДТП в Боливии возросло до 17 человек — СМИ

Количество погибших в ДТП в Боливии возросло до 17 человек — СМИ
2:22   16 Июня 2018
Весь мир
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Больше 30 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Боливии, есть жертвы

Больше 30 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Боливии, есть жертвы

Начальник полиции города Потоси Владимир Ласо сообщил, что 15 июня автобус с пассажирами столкнулся со скалой в Боливии. 12 человек скончались. Больше 30 человек получили травмы разной степени тяжести.

Ласо рассказал, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Количество жертв аварии может увеличиться. Местные врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни.

По его словам, дорожно-транспортное происшествие могло случиться из-за превышения скорости.

Накануне сообщили об аварии с микроавтобусом в Астраханской области. Из-за нее пострадали 11 человек, некоторые отказались от госпитализации. Обстоятельства и причины случившегося выясняют специалисты.

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Автор: Анастасия Аои
#дтп #автобус #происшествия #общество #весь мир #боливия
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