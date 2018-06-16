Больше 30 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Боливии, есть жертвы

Начальник полиции города Потоси Владимир Ласо сообщил, что 15 июня автобус с пассажирами столкнулся со скалой в Боливии. 12 человек скончались. Больше 30 человек получили травмы разной степени тяжести.

Ласо рассказал, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Количество жертв аварии может увеличиться. Местные врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни.

По его словам, дорожно-транспортное происшествие могло случиться из-за превышения скорости.

Накануне сообщили об аварии с микроавтобусом в Астраханской области. Из-за нее пострадали 11 человек, некоторые отказались от госпитализации. Обстоятельства и причины случившегося выясняют специалисты.