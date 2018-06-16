Начальную школу в США назовут именем экс-президента Барака Обамы

В американском штате Коннектикут власти приняли решение присвоить имя бывшего президента страны Барака Обамы местной начальной школе.

Об этом сообщает агентство Associated Press, отмечая, что школу имени Барака Обамы планируется открыть осенью следующего – 2019 – года. На ее строительство власти штата собираются потратить 45 миллионов долларов. Школа будет рассчитана на 500 учеников младших классов.

Также сообщается, что власти штата Коннектикут решили, построив школу имени Барака Обамы, воздать таким образом должное усилиям экс-президента США по развитию в стране образования.

Напомним: экс-президент США Барак Обама, занимавший это т пост на протяжении двух сроков с 2008 по 2016 года, является лауреатом Нобелевской премии мира.