Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

В результате столкновения двух легковых автомобилей на Головинской набережной в Москве в ночь на субботу одна из машин пробила ограждение и упала в реку Яузу.

Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия сообщают местные СМИ, отмечая, что в автомобиле помимо водителя находилась пассажирка. В результате падения автомобиля в реку никто не погиб, но водитель и пассажирка пострадали, получив незначительные травмы.

Водитель автомобиля рассказал корреспонденту Пятого телеканала, что он сам смог спасти из воды свою пассажирку и очень счастлив, что они оба живы.

Сотрудники столичных экстренных служб в настоящее время работают на месте происшествия. В то же время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.