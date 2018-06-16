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2:07   16 Июня 2018
Весь мир
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Сотрудники Cambridge Analytica помогают организовать кампанию по переизбранию Трампа — AP

Сотрудники Cambridge Analytica помогают организовать кампанию по переизбранию Трампа — AP

Associated Press сообщает, что ряд экс-сотрудников Cambridge Analytica, незаконно использовавшей личные данные пользователей соцсетей, помогает организовать кампанию по переизбранию Дональда Трампа главой Америки на выборах 2020 года.

Согласно сообщению агентства, минимум четыре работника из Cambridge Analytica помогают Национальному комитету Республиканской партии вести избирательную кампанию перед предстоящими осенью промежуточными выборами в Соединенных Штатах.

Ранее The New York Times сообщила, что частная компания, использующая технологии анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампания в интернете, Cambridge Analytica занималась сбором личной информации более чем 50 миллионов человек, имеющих аккаунты в Facebook, для создания механизма анализа политических предпочтений избирателей. После этой статьи в газете глава Facebook Марк Цукерберг извинился за произошедшее и дал обещание, что компания предпримет меры, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

Сотрудники Cambridge Analytica помогают организовать кампанию по переизбранию Трампа — AP

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Автор: Анастасия Аои
#сша #выборы #трамп #facebook #переизбрание #cambridge analytica
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