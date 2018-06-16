Более десяти человек пострадали под Астраханью при опрокидывании маршрутки

Микроавтобус «Газель» опрокинулся в ночь на субботу в Астраханской области на трассе Астрахань – Махачкала, в результате чего пострадали 11 человек.

Об этом со ссылкой на региональное Главное управление МЧС России сообщают СМИ, отмечая, что после опрокидывания микроавтобуса в больницу были доставлены все находившиеся в нем пассажиры - 11 человек, но часть из них отказывается от госпитализации. В связи с этим в сообщениях СМИ говорится, что данные по числу пострадавших в результате ДТП с «Газелью» в Астраханской области могут измениться.

Подробности произошедшего и, в частности, причины опрокидывания пассажирского микроавтобуса на трассе Р-215, в настоящее время выясняются.