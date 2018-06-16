Мы в соц.сетях:
Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

 Более десяти человек пострадали под Астраханью при опрокидывании маршрутки

Более десяти человек пострадали под Астраханью при опрокидывании маршрутки
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Госдеп США вновь предостерег американцев от посещения Северного Кавказа и Крыма

Госдеп США вновь предостерег американцев от посещения Северного Кавказа и Крыма

 Больше 30 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Боливии, есть жертвы

Больше 30 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Боливии, есть жертвы
Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

 Более десяти человек пострадали под Астраханью при опрокидывании маршрутки

Более десяти человек пострадали под Астраханью при опрокидывании маршрутки
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Госдеп США вновь предостерег американцев от посещения Северного Кавказа и Крыма

Госдеп США вновь предостерег американцев от посещения Северного Кавказа и Крыма

 Больше 30 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Боливии, есть жертвы

Больше 30 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Боливии, есть жертвы
1:44   16 Июня 2018
Россия
38

Три станции метрополитена Москвы изменят режим работы в связи с ремонтом

Три станции метрополитена Москвы изменят режим работы в связи с ремонтом

Пресс-служба российского столичного метрополитена сообщила, что режим доступа к вестибюлям станций метро «Марьино», «Новогиреево» и «Люблино» с 15 июня изменится из-за ремонта.

На выходных и по будням вечером станут закрывать по одному из вестибюлей. Так с 22:00 15 июня до открытия метрополитена 18 июня и с 22:00 22 июня до открытия метрополитена 25 июня закроют южный вестибюль «Люблино»  и северный вестибюль «Марьино». В свою очередь с 23:00 15 июня до открытия метрополитена 18 июня, с 23:00 22 июня до открытия метрополитена 25 июня и с 23:00 29 июня до открытия метрополитена 2 июля закроют западный вестибюль «Новогиреево». 

Для входа и выхода люди смогут использовать вестибюли противоположные тем, что закрыли.

Накануне сообщали, что для удобства болельщиков и гостей российской столицы изменили режим работы метро. Метрополитен и МЦК будут закрывать не в час ночи, а в три. Также предупредили о перекрытии некоторых улиц и набережных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#москва #россия #метро #станция #ремонт #люблино #москвасейчас #марьино #новогиреево
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.
17:43   15 Июня 2018
71
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
93
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
67
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

21:06   14 Июня 2018
137
Самое читаемое
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

 Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море

Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море

 Россия на половину сократила свои вложения в казначейские бумаги США

Россия на половину сократила свои вложения в казначейские бумаги США