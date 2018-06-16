Три станции метрополитена Москвы изменят режим работы в связи с ремонтом

Пресс-служба российского столичного метрополитена сообщила, что режим доступа к вестибюлям станций метро «Марьино», «Новогиреево» и «Люблино» с 15 июня изменится из-за ремонта.

На выходных и по будням вечером станут закрывать по одному из вестибюлей. Так с 22:00 15 июня до открытия метрополитена 18 июня и с 22:00 22 июня до открытия метрополитена 25 июня закроют южный вестибюль «Люблино» и северный вестибюль «Марьино». В свою очередь с 23:00 15 июня до открытия метрополитена 18 июня, с 23:00 22 июня до открытия метрополитена 25 июня и с 23:00 29 июня до открытия метрополитена 2 июля закроют западный вестибюль «Новогиреево».

Для входа и выхода люди смогут использовать вестибюли противоположные тем, что закрыли.

Накануне сообщали, что для удобства болельщиков и гостей российской столицы изменили режим работы метро. Метрополитен и МЦК будут закрывать не в час ночи, а в три. Также предупредили о перекрытии некоторых улиц и набережных.