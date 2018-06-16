Пушков: Логично, что Россия снижает финансовую зависимость от США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным шагом решение России избавиться от половины американских бондов, сократив свои вложения в казначейские бумаги США на 47,5 миллиарда долларов.
Ранее в пятницу Министерство финансов США сообщило, что российские вложения в американские казначейские бумаги существенно сократились в апреле текущего года и к настоящему моменту составляют 48,7 миллиарда долларов. В рейтинге государств-держателей американских бондов позиция России изменилась с 16-й на 22-ю.
Комментируя эти сообщения в СМИ Алексей Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что решение России почти вдвое сократить свои вложения в американские бонды – это логичное решение.
Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 млрд. - почти на 50 проц. Логичное решение.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июня 2018 г.