Пушков: Логично, что Россия снижает финансовую зависимость от США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным шагом решение России избавиться от половины американских бондов, сократив свои вложения в казначейские бумаги США на 47,5 миллиарда долларов.

Ранее в пятницу Министерство финансов США сообщило, что российские вложения в американские казначейские бумаги существенно сократились в апреле текущего года и к настоящему моменту составляют 48,7 миллиарда долларов. В рейтинге государств-держателей американских бондов позиция России изменилась с 16-й на 22-ю.

Комментируя эти сообщения в СМИ Алексей Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что решение России почти вдвое сократить свои вложения в американские бонды – это логичное решение.