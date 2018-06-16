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Более десяти человек пострадали под Астраханью при опрокидывании маршрутки
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1:28   16 Июня 2018
Весь мир
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Джефф Голдблюм получил звезду на «Аллее славы»

Джефф Голдблюм получил звезду на «Аллее славы»

Variety сообщает, что актер Джефф Голдблюм, ставший известным благодаря серии кинокартин о «Парке Юрского периода» (роль — доктор Ян Малкольм), получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде, которую ежегодно посещают около десяти миллионов человек.

Голдблюм также сыграл ученых в кинокартинах «Муха» и «День независимости». Он номинант на премии «Эмми» и «Оскар». 1974 год — начало его карьеры как актера. Тогда ему было 22 года.

Другой американский актер Джон Гудман получил именную звезду весной прошлого года. Он заявил, что теперь точно чувствует себя частью Голливуда и выразил благодарность тем, кто по его мнению помог достичь этого успеха.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #общество #актер #звезда #голливуд #аллея славы #голдблюм #гудман
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