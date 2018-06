Вооруженный мужчина перекрыл движение на плотине Гувера вблизи Лас-Вегаса

На границе американских штатов Аризона и Колорадо вблизи города Лас-Вегас неизвестный мужчина, вооруженный ножом, блокировал автомобильное движение на плотине Гувера

Об этом сообщает телеканал CBS News, отмечая, что полицейские направились к месту происшествия.

Мужчина, блокирующий движение на плотине, забаррикадировался в автомобиле. Его мотивы и требования к настоящему моменту неизвестны.

Также сообщается, что полицейским удалось разблокировать автомобиль и задержать нарушителя. Движение по плотине возобновилось. Обстоятельства произошедшего уточняются. Личность задерданного мужчины не раскрывается

TRAFFIC ALERT: Numerous law enforcement units from Nev. & Arizona have responded to reports of a person with a gun at #HooverDam.Traffic is backed up at due to the possible suspect's vehicle blocking lanes. There are reports that the person in the vehicle has a gun. #8NN pic.twitter.com/vUMCCap1sN