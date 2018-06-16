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1:01   16 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: На саммите G7 Трамп заявил Макрону, что все террористы «в Париже»

СМИ: На саммите G7 Трамп заявил Макрону, что все террористы «в Париже»

Президент США Дональд Трамп находясь на саммите «Большой Семерки» в Канаде заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что «все террористы находятся в Париже».

Об этом спустя неделю после завершения саммита G7 сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные источники в дипломатических кругах.

В частности, сообщается, что Трамп, в ходе обсуждения с Макроном проблем терроризма в канадском Квебеке, обратился к нему со словами:

«Ты должен знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы — в Париже».

Также отмечается, что Трамп, обращаясь к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, заявил, что иммиграция является для Европы большой проблемой и отметил, что у Японии такой проблемы нет. При этом Трамп добавил, что может отправить в Японию 25 миллионов мексиканцев и это, вероятно, заставит Абэ покинуть свой пост.

СМИ: На саммите G7 Трамп заявил Макрону, что все террористы «в Париже»

Напомним: ранее СМИ сообщили, что президент США в кулуарах саммита «Семерки» в Канаде заявил, что полуостров Крым принадлежит России, так как большинство его жителей говорят по-русски.   

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Автор: Александр Люблинский
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