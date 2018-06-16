Пластиковые соломинки для напитков заменят бумажными в «Макдоналдсе» 

Глава британского подразделения «Макдоналдс» Пол Помрой сообщил, что сеть ресторанов быстрого питания в Соединенном Королевстве и Ирландии заменит соломинки из пластика, теми, что сделаны из бумаги, в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.

Ранее правительство Британии уже заявляло о намерении запретить в государстве продажу пластиковых соломинок и ватных палочек с пластиковой основой. Эти планы поддерживает общество. В связи с этим в компании также решили предпринять меры. Новые бумажные соломинки станут производить в Белфасте.

Подобное заявление сделали Burger King, JD Wetherspoon и Wagamama, а также различные кофейни.

Помимо этого, ограничения на использование пластика ввели и в парламенте государства.

В свою очередь в России в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды объявили о ликвидации незаконных свалок. Больше сотни устранят к 2024 году.