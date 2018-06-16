Подросток-«зацепер» погиб от удара током на электричке в Мытищах 

Молодой человек 2000-го года рождения, забравшийся на крышу электрички, погиб от удара током на станции «Перловская» в Мытищах.

Об этом сообщают местные СМИ, приводя данные Следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по городу Москва.

Отмечается, что тело молодого человека со следами удара током было обнаружено в пятницу вечером на крыше электропоезда, на подмосковной железнодорожной ветке Александров – Москва.

По факту гибели «зацепера» Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Также сообщается, что в пятницу вечером на подмосковной станции «Подпилки Дачные» в городе Королев под электричку попал мужчина, переходивший пути в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался, следственные органы в настоящее время устанавливают его личность.