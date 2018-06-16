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Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

 Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках

Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

 Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР
Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

 Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках

Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

 Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР
0:38   16 Июня 2018
Россия
50

Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком, чтобы облегчить общение между водителями и гостями страны, прибывшими из других государств. Это особенно актуально во время Чемпионата мира по футболу. 

Сообщение в чате автоматически переведется на язык пользователя, что поможет избежать многих трудностей. Также с помощью технологий его можно будет не набирать вручную, вместо этого лишь надиктовать и сервис займется преобразованием речи в текст. 

Работу наладили с 95 языками мира. Программа на финальной стадии разработки. 

В компании уточнили, что функция постепенно появится у всех пользователей приложения в ближайшие дни.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор сравнивает цены в кафе в меню на русском и английском языках в российских городах, где проведут международное футбольное мероприятие.   

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Автор: Анастасия Аои
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