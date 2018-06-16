Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком, чтобы облегчить общение между водителями и гостями страны, прибывшими из других государств. Это особенно актуально во время Чемпионата мира по футболу.

Сообщение в чате автоматически переведется на язык пользователя, что поможет избежать многих трудностей. Также с помощью технологий его можно будет не набирать вручную, вместо этого лишь надиктовать и сервис займется преобразованием речи в текст.

Работу наладили с 95 языками мира. Программа на финальной стадии разработки.

В компании уточнили, что функция постепенно появится у всех пользователей приложения в ближайшие дни.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор сравнивает цены в кафе в меню на русском и английском языках в российских городах, где проведут международное футбольное мероприятие.