Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

Стереотипы британских средств массовой информации о проходящем в России чемпионате мира по футболу не выдерживают столкновения с реальностью.

Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь диппредставительства, комментируя то, как мундиаль освещается прессой в Великобритании.

По словам российского дипломата, тиражируемые в Великобритании стереотипы оказались весьма далеки от реального положения дел – наша страна гостеприимно встретила иностранных спортсменов и болельщиков, и их впечатления от открытой, разнообразной, экономической и культурно развитой России оказались очень положительными.

«Многое было сделано, чтобы как можно меньше британцев увидели нашу страну своими глазами и убедились в том, что их обманывают!», - заявили в российском посольстве в Лондоне.

При этом в диппредставительстве отметили, что именно британские СМИ, в отличие от представителей пресс других стран, пытаются использовать праздник спорта для совершения нападок на нашу страну, и лидирует в этом корпорация Би-би-си, которой приходится отрабатывать налог, который для ее финансирования собирает государство. По словам дипломатов, журналисты, злоупотребляют российским гостеприимством и зачастую опускаются до откровенной лжи, как это сделал Дэвид Димблби в передаче «Панорама».