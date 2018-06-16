Мы в соц.сетях:
Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

 Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках

Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

 Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР
Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

Приложение «Яндекс.Такси» дополнили переводчиком

 Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках

Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

 Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР
0:31   16 Июня 2018
Весь мир
49

Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

Стереотипы британских средств массовой информации о проходящем в России чемпионате мира по футболу не выдерживают столкновения с реальностью.

Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь диппредставительства, комментируя то, как мундиаль освещается прессой в Великобритании.

По словам российского дипломата, тиражируемые в Великобритании стереотипы оказались весьма далеки от реального положения дел – наша страна гостеприимно встретила иностранных спортсменов и болельщиков, и их впечатления от открытой, разнообразной, экономической и культурно развитой России оказались очень положительными.

Российское посольство: Британские СМИ злоупотребляют гостеприимством россиян

«Многое было сделано, чтобы как можно меньше британцев увидели нашу страну своими глазами и убедились в том, что их обманывают!», - заявили в российском посольстве в Лондоне.

При этом в диппредставительстве отметили, что именно британские СМИ, в отличие от представителей пресс других стран, пытаются использовать праздник спорта для совершения нападок на нашу страну, и лидирует в этом корпорация Би-би-си, которой приходится отрабатывать налог, который для ее финансирования собирает государство. По словам дипломатов, журналисты, злоупотребляют российским гостеприимством и зачастую опускаются до откровенной лжи, как это сделал Дэвид Димблби в передаче «Панорама». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #дипломаты #чм-2018 #чемпионат мира #общество #чм #би-би-си #bbc #реальность #стереотипы #чм2018 #посольство рф в великобритании #британские сми #гостеприимство #откровенная ложь
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.
17:43   15 Июня 2018
66
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
93
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
66
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

21:06   14 Июня 2018
137
Самое читаемое
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

 Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море

Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море

 Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ

Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ