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0:02   16 Июня 2018
Весь мир
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Россия на половину сократила свои вложения в казначейские бумаги США

Россия на половину сократила свои вложения в казначейские бумаги США

Российская Федерация в апреле текущего года избавилась от половины бондов США, сократив свои вложения в американские казначейские бумаги на 47,5 миллиардов долларов.

Таким образом вложения России в американские бонды на данный момент составляют 48,7 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте Министерства финансов США. 

Там же размещен рейтинг держателей американских казначейских бумаг, в котором Россия с 16-й позиции опустилась на 22-ю.

Лидерами данного рейтинга по-прежнему остаются Китай и Япония, владеющие казначейскими бумагами США на сумму 1,18 триллиона долларов и 1,03 триллиона долларов соответственно.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #экономика #весь мир #вложения #минфин сша #бонды сша #казначейские бумаги сша #сокращение вложений
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