Россия на половину сократила свои вложения в казначейские бумаги США

Российская Федерация в апреле текущего года избавилась от половины бондов США, сократив свои вложения в американские казначейские бумаги на 47,5 миллиардов долларов.

Таким образом вложения России в американские бонды на данный момент составляют 48,7 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте Министерства финансов США.

Там же размещен рейтинг держателей американских казначейских бумаг, в котором Россия с 16-й позиции опустилась на 22-ю.

Лидерами данного рейтинга по-прежнему остаются Китай и Япония, владеющие казначейскими бумагами США на сумму 1,18 триллиона долларов и 1,03 триллиона долларов соответственно.