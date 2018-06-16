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 Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР
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 Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР
0:14   16 Июня 2018
Весь мир
46

Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Американский лидер Дональд Трамп и его коллега из Франции Эмманюэль Макрон 15 июня обсудили вопросы по торговой политике и недавний саммит, прошедший в Сингапуре.

В сообщении Елисейского дворца сказано, что они обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, также затронули темы по Сирии и Ирану.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп в ходе беседы с Макроном заявил, что Европейский союз «хуже Китая» по части торговли, когда французский лидер предложил сотрудничать из-за наличия общей проблемы — КНР. 

Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Также стало известно, что Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся 19 июня в правительственной резиденции — замке Мезеберг. Главные вопросы, которые обсудят на этом мероприятии, связаны с будущим Европы. 

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Автор: Анастасия Аои
#ес #сша #франция #экономика #кндр #политика #трамп #весь мир #торговля #макрон
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