Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили торговую политику и КНДР

Американский лидер Дональд Трамп и его коллега из Франции Эмманюэль Макрон 15 июня обсудили вопросы по торговой политике и недавний саммит, прошедший в Сингапуре.

В сообщении Елисейского дворца сказано, что они обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, также затронули темы по Сирии и Ирану.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп в ходе беседы с Макроном заявил, что Европейский союз «хуже Китая» по части торговли, когда французский лидер предложил сотрудничать из-за наличия общей проблемы — КНР.

Также стало известно, что Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся 19 июня в правительственной резиденции — замке Мезеберг. Главные вопросы, которые обсудят на этом мероприятии, связаны с будущим Европы.