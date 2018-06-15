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23:52   15 Июня 2018
Весь мир
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Матч Португалия – Испания в групповом этапе ЧМ-2018 завершился ничьей 3:3

Матч Португалия – Испания в групповом этапе ЧМ-2018 завершился ничьей 3:3

Футбольный матч между сборными Португалии и Испании на Чемпионате мира в России завершился ничейным счетом 3:3.

Об этом в пятницу вечером сообщает издание «Советский спорт», отмечая, что в португальской команде все три мяча в ворота испанцев забил нападающий «Криштиану Роналду. В испанской сборной форвард Диего Коста исполнил дубль, а третий гол в ворота португальце забил защитник Игнасио Начо. 

Таким образом в группе В первое место на данный момент занимает Иран, который в матче с Марокко не забил ни оного гола, но победил благодаря автоголу марокканского нападающего в собственные ворота. Второе место в группе делят сыгравшие вничью Испания и Португалия.

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Автор: Александр Люблинский
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