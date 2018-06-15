Заключенный застрелил помощника шерифа возле здания суда в Канзасе
Associated Press сообщает, что заключенный, которого перевозили в здание суда для слушаний, застрелил помощника шерифа и ранил еще одного человека 15 июня в Канзас-Сити. Пострадавший находится в больнице в критическом состоянии.
Агенство уточняет, что во дворе возле здания суда заключенный выхватил пистолет у сопровождавшего его правоохранителя и начал стрелять.
Сообщают, что преступник тоже пострадал и его доставили в больницу.
Специалисты изучают обстоятельства случившегося.
Накануне стало известно, что полицейские из штата Колорадо разыскивают преступника, скрывшегося с места стрельбы, где пострадали четыре человека, два из которых еще дети. Уточнили, что инцидент произошел на северной окраине Денвера возле одного из офисных зданий.