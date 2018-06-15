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23:51   15 Июня 2018
Весь мир
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Заключенный застрелил помощника шерифа возле здания суда в Канзасе

Заключенный застрелил помощника шерифа возле здания суда в Канзасе

Associated Press сообщает, что заключенный, которого перевозили в здание суда для слушаний, застрелил помощника шерифа и ранил еще одного человека 15 июня в Канзас-Сити. Пострадавший находится в больнице в критическом состоянии.

Агенство уточняет, что во дворе возле здания суда заключенный выхватил пистолет у сопровождавшего его правоохранителя и начал стрелять. 

Сообщают, что преступник тоже пострадал и его доставили в больницу.

Специалисты изучают обстоятельства случившегося.

Накануне стало известно, что полицейские из штата Колорадо разыскивают преступника, скрывшегося с места стрельбы, где пострадали четыре человека, два из которых еще дети. Уточнили, что инцидент произошел на северной окраине Денвера возле одного из офисных зданий.  

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Автор: Анастасия Аои
#суд #сша #происшествия #стрельба #общество #канзас #шериф
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