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23:32   15 Июня 2018
Весь мир
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Шесть человек были убиты бандитами в мексиканском Акапулько

Шесть человек были убиты бандитами в мексиканском Акапулько

В мексиканском курортном городе Акапулько в штате Герреро в результате волны насилия в пятницу были убиты шесть человек, в том числе комиссар Институционно-революционной партии, которая является в Мексике правящей.

Об этом сообщает новостной интернет-портал MVS Noticias, отмечая, что все шестеро погибших были убиты в разных частях города. В частности, комиссара правящей партии убили в Ла-Сабане – пригороде Акапулько. Все убийства, как отмечается, не связаны друг с другом.

Напомним: штат Герреро является одним из самых преступных и криминализированных штатов Мексики. Курортный город Акапулько, принимающий ежегодно по несколько миллионов туристов, в то же время является одним из центров переброски наркотиков из южноамериканских стран в США.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #мексика #общество #весь мир #убийства #герреро #акапулько #волна насилия #война наркокартелей #шестеро погибших
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