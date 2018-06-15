Шесть человек были убиты бандитами в мексиканском Акапулько

В мексиканском курортном городе Акапулько в штате Герреро в результате волны насилия в пятницу были убиты шесть человек, в том числе комиссар Институционно-революционной партии, которая является в Мексике правящей.

Об этом сообщает новостной интернет-портал MVS Noticias, отмечая, что все шестеро погибших были убиты в разных частях города. В частности, комиссара правящей партии убили в Ла-Сабане – пригороде Акапулько. Все убийства, как отмечается, не связаны друг с другом.

Напомним: штат Герреро является одним из самых преступных и криминализированных штатов Мексики. Курортный город Акапулько, принимающий ежегодно по несколько миллионов туристов, в то же время является одним из центров переброски наркотиков из южноамериканских стран в США.