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23:29   15 Июня 2018
Россия
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Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках

Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверяет данные, размещаемые в соцсетях, о разных ценах в кафе в меню на русском и английском языках в городах проведения международного спортивного события. 

Ведомство следит за происходящим и начало административные мероприятия, передает ТАСС.

Также для консультации по вопросам прав потребителей организовали работу Единого информационного центра Роспотребнадзора до 15 августа. Помощь могут оказать на русском, английском и китайском языках. 

Известно, что для удобства всех болельщиков и гостей Москвы изменили режим работы российского столичного метро.

Накануне сообщили, что британское министерство внутренних дел запретило свыше чем 1300 болельщикам отправиться в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу.   

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Автор: Анастасия Аои
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