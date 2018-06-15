Роспотребнадзор сравнит цены в кафе в меню на русском и английском языках

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверяет данные, размещаемые в соцсетях, о разных ценах в кафе в меню на русском и английском языках в городах проведения международного спортивного события.

Ведомство следит за происходящим и начало административные мероприятия, передает ТАСС.

Также для консультации по вопросам прав потребителей организовали работу Единого информационного центра Роспотребнадзора до 15 августа. Помощь могут оказать на русском, английском и китайском языках.

Известно, что для удобства всех болельщиков и гостей Москвы изменили режим работы российского столичного метро.

Накануне сообщили, что британское министерство внутренних дел запретило свыше чем 1300 болельщикам отправиться в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу.