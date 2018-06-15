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23:20   15 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

Оперативное командование самопровозглашенной ДГР сообщило в пятницу о ликвидации огневых точек Вооруженных сил Украины, с которых велись обстрелы населенного пункта Зайцево на окраине города Горловка.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление Ивана Приходько, исполняющего обязанности главы Горловки, сообщили о ранении мирной жительницы поселка Зайцево в результате обстрела украинских силовиков.

Вечером в пятницу представитель военного ведомства Донецкой народной республики сообщил, что огневые точки противника, было необходимо подавить ради обеспечения безопасности гражданского населения. Подавление огневых точек боевиков было проведено с применением вооружений, незапрещенных минскими договоренностями. 

«В результате враг получил справедливое возмездие и понес ощутимые потери», - подчеркнули в ДНР.

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены 

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Автор: Александр Люблинский
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