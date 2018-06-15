ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены
Оперативное командование самопровозглашенной ДГР сообщило в пятницу о ликвидации огневых точек Вооруженных сил Украины, с которых велись обстрелы населенного пункта Зайцево на окраине города Горловка.
Ранее СМИ со ссылкой на заявление Ивана Приходько, исполняющего обязанности главы Горловки, сообщили о ранении мирной жительницы поселка Зайцево в результате обстрела украинских силовиков.
Вечером в пятницу представитель военного ведомства Донецкой народной республики сообщил, что огневые точки противника, было необходимо подавить ради обеспечения безопасности гражданского населения. Подавление огневых точек боевиков было проведено с применением вооружений, незапрещенных минскими договоренностями.
«В результате враг получил справедливое возмездие и понес ощутимые потери», - подчеркнули в ДНР.