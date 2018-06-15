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23:07   15 Июня 2018
Весь мир
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Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Честные и чрезвычайно продуктивные

Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Честные и чрезвычайно продуктивные

Развязать войну может любой, но установить мир могут лишь самые храбрые. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп, комментируя свой недавний саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам президента США, историческая американо-северокорейская встреча на высшем уровне дала обеим сторонам возможность провести продуктивные и честные переговоры.

Видеообращение американского президента, записанное после встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня, было выложено Белым домом на видеохостинге YouTube в пятницу 15 июня.

«Наш разговор был открытым, честным, прямым и очень-очень продуктивным», - заявил Трамп, добавив также: - «Это начало процесса в направлении денуклеаризации Северной Кореи».

Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Честные и чрезвычайно продуктивные

По словам Трампа, наш мир уже видел более чем достаточно конфликтов, и, если появился шанс отодвинуть угрозу ядерной войны, его необходимо использовать. Также он добавил, что американский и корейский народы, а также весь мир заслуживают мирного и безопасного будущего.

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Автор: Александр Люблинский
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