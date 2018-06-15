Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Честные и чрезвычайно продуктивные

Развязать войну может любой, но установить мир могут лишь самые храбрые. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп, комментируя свой недавний саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам президента США, историческая американо-северокорейская встреча на высшем уровне дала обеим сторонам возможность провести продуктивные и честные переговоры.

Видеообращение американского президента, записанное после встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня, было выложено Белым домом на видеохостинге YouTube в пятницу 15 июня.

«Наш разговор был открытым, честным, прямым и очень-очень продуктивным», - заявил Трамп, добавив также: - «Это начало процесса в направлении денуклеаризации Северной Кореи».

По словам Трампа, наш мир уже видел более чем достаточно конфликтов, и, если появился шанс отодвинуть угрозу ядерной войны, его необходимо использовать. Также он добавил, что американский и корейский народы, а также весь мир заслуживают мирного и безопасного будущего.