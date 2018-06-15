Три крупные телекомпании Франции хотят создать конкурента Netflix

France Televisions, TF1 и M6 заявили о намерении организовать новую службу потокового видео SALTO, работающую по технологии Over the Top, что обеспечит доставку сигнала на устройство пользователя через интернет без прямого контакта с оператором связи.

Зрителям пообещали большой выбор вариантов подписки и возможность доступа к некоторым материалам без абонемента.

Управление работой сервиса на себя возьмет организация, владеть которой на равных условиях будут три названные выше компании.

Сервис должен стать конкурентом Netflix (американская компания). Он является неким ответом на рост аудитории последней. За четыре года работы на французской территории она набрала порядка 3,5 миллиона подписчиков.

Ранее сообщили, что Netflix обвиняют в предвзятости из-за подписания договора с экс-главой Америки Бараком Обамой. Пользователи возмущены политизированностью проекта и выражают недовольство в соцсетях.