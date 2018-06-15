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23:09   15 Июня 2018
Весь мир
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Три крупные телекомпании Франции хотят создать конкурента Netflix

Три крупные телекомпании Франции хотят создать конкурента Netflix

France Televisions, TF1 и M6 заявили о намерении организовать новую службу потокового видео SALTO, работающую по технологии Over the Top, что обеспечит доставку сигнала на устройство пользователя через интернет без прямого контакта с оператором связи. 

Зрителям пообещали большой выбор вариантов подписки и возможность доступа к некоторым материалам без абонемента.

Управление работой сервиса на себя возьмет организация, владеть которой на равных условиях будут три названные выше компании.

Сервис должен стать конкурентом Netflix (американская компания). Он является неким ответом на рост аудитории последней. За четыре года работы на французской территории она набрала порядка 3,5 миллиона подписчиков.

Три крупные телекомпании Франции хотят создать конкурента Netflix

Ранее сообщили, что Netflix  обвиняют в предвзятости из-за подписания договора с экс-главой Америки Бараком Обамой. Пользователи возмущены политизированностью проекта и выражают недовольство в соцсетях.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #франция #общество #весь мир #телевидение #netflix #salto
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