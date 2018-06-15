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Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

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Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

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22:46   15 Июня 2018
Россия
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Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг распорядился о снятии полномочий министра сельского хозяйства региона с подозреваемого в хищении 100 миллионов рублей Михаила Маслова.

Правительство Оренбурга уведомило жителей области, что Маслов отстранен от должности главы Минсельхоза, соответствующий указ подписан губернатором и обнародован на официальном сайте местных властей в пятницу, 15 июня.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело против Маслова, так как он является фигурантом и главным подозреваемым в деле о хищении в особо крупном размере. Вторым фигурантом дела стал местный бизнесмен Виктор Железнов, который также находится в следственном изоляторе. По данным следствия, подельники использовали субсидия для воровства и похитили из бюджетных средств около 100 миллионов рублей.

До решения суда Маслова лишили мандата министра.

 

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Автор: Екатерина Розина
#чп #минсельхоз #хищение #оренбург #маслов
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