Мы в соц.сетях:
Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве
СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

 Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро

Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро
Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

 Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией

Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией
Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве
СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

 Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро

Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро
Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

 Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией

Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией
22:30   15 Июня 2018
Россия
30

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве

Против сотрудников правоохранительных органов Саратова возбуждено уголовное дело, так как их подозревают в вымогательстве взятку у потерпевшей стороны под угрозой привлечения к ответственности за мнимое хранение наркотических веществ.

Информацию передает областное СУСК. Следователи рассказали детали дела: трое сотрудников полиции остановили автомобиль вблизи Саратова под видом проверки документов водителя, однако после этого правоохранители решили устроить проверку пассажирок машины на причастность к обороту наркотиков. Позже полицейские потребовали выплатить им 100 тысяч рублей, пообещав в противном случае привлечь пострадавших к ответственности за якобы обнаруженные в салоне вещества.

Потерпевшие были вынуждены отдать часть взятки сразу, таким образом, полицейские получили 24 тысячи, а оставшиеся деньги были переданы через четвертого фигуранта дела, тоже сотрудника полиции. 

Злоумышленники были разоблачены, СК РФ возбудил против коррумпированных полицейских уголовное дело, на данном этапе идет разбирательство о причастности каждого к происшествию. Суд должен избрать для них меру наказания, каждому грозит до 12 лет заключения.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #взятка #саратов #чп #полиция #ппс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.
17:43   15 Июня 2018
63
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
85
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
64
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

21:06   14 Июня 2018
135
Самое читаемое
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

 На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

 Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ

Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ