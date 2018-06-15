Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве

Против сотрудников правоохранительных органов Саратова возбуждено уголовное дело, так как их подозревают в вымогательстве взятку у потерпевшей стороны под угрозой привлечения к ответственности за мнимое хранение наркотических веществ.

Информацию передает областное СУСК. Следователи рассказали детали дела: трое сотрудников полиции остановили автомобиль вблизи Саратова под видом проверки документов водителя, однако после этого правоохранители решили устроить проверку пассажирок машины на причастность к обороту наркотиков. Позже полицейские потребовали выплатить им 100 тысяч рублей, пообещав в противном случае привлечь пострадавших к ответственности за якобы обнаруженные в салоне вещества.

Потерпевшие были вынуждены отдать часть взятки сразу, таким образом, полицейские получили 24 тысячи, а оставшиеся деньги были переданы через четвертого фигуранта дела, тоже сотрудника полиции.

Злоумышленники были разоблачены, СК РФ возбудил против коррумпированных полицейских уголовное дело, на данном этапе идет разбирательство о причастности каждого к происшествию. Суд должен избрать для них меру наказания, каждому грозит до 12 лет заключения.