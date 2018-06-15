Американская компания Apple заключила соглашение о производстве программ для нового сервиса доставки цифрового контента с одной из самых известных ведущих Соединенных Штатов Опрой Уинфри.

Она, по версии Forbes — влиятельная женщина на американском телевидении, займется созданием передачи для еще не названного сервиса корпорации (хотят запустить в 2019 году). Подробности по содержанию обществу также не сообщили, передает The Wall Street Journal.

Apple уже заключила похожие договоры на производство оригинального контента с рядом голливудских знаменитостей, в частности, режиссером Джей Джеем Абрамсом и актрисой Риз Уизерспун.

Накануне стало известно, что компания также может начать выпускать специальные браслеты, которые измеряют кровяное давление, работающие по принципу тонометра. Если они выйдут за рамки прототипа, станут первым товаром Apple исключительно медицинской направленности.