СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

Украинские провайдеры получили от Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) список сайтов, которые необходимо заблокировать.

Как сообщает издание «Страна.UA», в списке перечислены сайты, попавшие под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), введенные 2 мая текущего года.

Ранее на сайте украинского президента Петра Порошенко был опубликован документ, гласящий, что МИА «Россия сегодня» на три года внесено в черные списки, и его активы и сайты на Украине будут заблокированы. Также сообщалось, что что под санкции попадает информагентство РИА Новости Украина, руководителя которого Кирилла Вышинского в мае арестовали, обвинив в государственной измене. Также на Украине блокируется доступ к таким ресурсам как «Ria.ru», «realty.ria.ru», «Rsport.ria.ru», «Россиясегодня.рф», «1prime.ru» и «Sputniknews.com». По мимо сайтов, под санкции на Украине попали и были заблокированы российские телеканалы.

В пятницу издание «Страна.UA» опубликовало список СБУ с интернет-ресурсами, которые подлежат блокировке на территории страны. Четырех страничный перечень интернет-ресурсов, российских информационных изданий, официальных страниц представителей крымских властей и сайтов самопровозглашенных ЛНР и ДНР сопровождается письмом, в котором СБУ призывает интернет-провайдеров заблокировать к ним доступ.

МИД России прокомментировал данные сообщения, заявив, что таким образом украинские власти пытаются перекрыть для своего населения доступ к альтернативным источникам информации. При этом ведомство отметило, что украинские СМИ на территории России продолжают работать без ограничений.