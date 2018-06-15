Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией

Глава министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер уволил главу местного миграционного ведомства Юту Кордт.

Spiegel Online сообщает, что это случилось 13 июня. Помимо этого, он освободил от обязанностей ее заместителя Ральфа Тислера.

Причиной стала самовольная выдача вида на жительство беженцам, независимо от предписанных оснований для получения убежища в Германии. Как сообщали ранее, подобное зафиксировали в Бремене. Там больше тысячи беженцев без оснований получили документы, в частности, речь идет о тех, кого в Германии считают «особо опасными».

Накануне член ХДС Раймер Беге призвал канцлера Германии Ангелу Меркель не щадить партию ХСС по миграционному вопросу. Он уверен, что одностороннее закрытие границ для мигрантов не является решением.