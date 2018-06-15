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22:00   15 Июня 2018
Россия
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Силуанов прогнозирует инфляцию в 2019 году на уровне 4—4,5 процента

Силуанов прогнозирует инфляцию в 2019 году на уровне 4—4,5 процента

Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в следующем году его ведомство прогнозирует инфляцию на уровне 4—4,5%. Также он заявил, что видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка.

«Если мы повышаем НДС, то и оценки инфляции в следующем году несколько идут вверх. Поэтому Центробанк, безусловно, учитывает это при определении денежно-кредитной политики. И поскольку мы говорим, что в следующем году уровень инфляции может составить от 4—4,5%, то представляется, что у ЦБ еще есть возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки», — заявил министр.

Он также выразил надежду, что Центробанк будет делать это очень аккуратно.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил о планах повысить НДА с 18% до 20%. При этом социально значимые отрасли народного хозяйства это нововведение не должно коснуться.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #минфин #цб #инфляция #силуанов #ндс
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