Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро

Житель Киева принудил мужчину раздеться прямо в метро из-за того что на нем была футболку с портретом Киева и написал об этом пост в соцсети.

Украинец сообщил в Facebook, что заметил мужчину, когда ехал на суд к друзьям. Свою жертву нарушитель называет «существом в футболке со Сталиным».

Позже Иван Пишта, так зовут нападавшего киевлянина, поделился с друзьями намерением сжечь отобранную «реликвию». В качестве доказательства он прикрепил к посту снимки, на которых топчет украденную вещь.

Киевлянину показалось смешным унижение человека в метрополитене, в связи с чем он заключил сообщение пожеланиями хорошего настроения всем подписчикам и друзьям. Текст истории Пишта сопроводил смеющимися смайликами.