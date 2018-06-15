Мы в соц.сетях:
Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве
СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

 Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро

Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро
Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

 Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией

Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией
Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве
СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

 Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро

Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро
Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

 Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией

Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией
22:12   15 Июня 2018
Ближнее зарубежье
45

Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро

Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро

Житель Киева принудил мужчину раздеться прямо в метро из-за того что на нем была футболку с портретом Киева и написал об этом пост в соцсети.

Украинец сообщил в Facebook, что заметил мужчину, когда ехал на суд к друзьям. Свою жертву нарушитель называет «существом в футболке со Сталиным».

Позже Иван Пишта, так зовут нападавшего киевлянина, поделился с друзьями намерением сжечь отобранную «реликвию». В качестве доказательства он прикрепил к посту снимки, на которых топчет украденную вещь.

Киевлянину показалось смешным унижение человека в метрополитене, в связи с чем он заключил сообщение пожеланиями хорошего настроения всем подписчикам и друзьям. Текст истории Пишта сопроводил смеющимися смайликами.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #метро #политика #общество #сталин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.
17:43   15 Июня 2018
63
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
85
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
64
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

21:06   14 Июня 2018
135
Самое читаемое
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

 На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

 Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ

Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ