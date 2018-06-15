Мстительный пассажир на час задержал авиарейс Калуга - Петербург

Пассажирский самолет авиакомпании S7, который должен был совершить рейс из Калуги в Петербург, был задержан службой безопасности из-за анонимного звонка с сообщением о том, что на борту находится упакованная не по правилам жидкость.

В связи с этим сотрудникам службы безопасности калужского аэропорта пришлось повторно досматривать багаж и пассажиров.

В процессе досмотра выяснилось, что звонок в службу безопасности совершил один из направлявшихся в Петербург пассажиров – Александр И., который таким образом решил отомстить сотрудникам авиакомпании, которые ему не понравились. Для осуществления своей мести мужчина пронес на борт самолета жидкость для мытья рук.

Рейс вылетел из Калуги с более чем часовой задержкой. Мстительного пассажира сняли с рейса. Сотрудники службы безопасности аэропорта завели на мужчину административный протокол.