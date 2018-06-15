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22:04   15 Июня 2018
Россия
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Законопроект о создании международных компаний внесли в Госдуму

Законопроект о создании международных компаний внесли в Госдуму

В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает особенности создания и регулирования международных компаний в административных районах на островах Русский и Октябрьский.

Документ разместили в базе данных нижней палаты парламента. В нем говорится, что статус международной компании могут присвоить хозяйственным обществам РФ в форме обществ с ограниченной ответственностью и публичных, а также непубличных акционерных обществ, либо заграничным юридическим лицам. Законопроект также устанавливает особенности правовых отношений, которые связаны с долевым капиталом компании, учетом долей, дивидендами. Помимо этого, предусматривают полномочия органов управления компании, требования к ним и документации. Согласно документу, такие компании также получат несколько налоговых льгот. 

Ранее в Госдуму внесли законопроекты, которые ужесточают ответственность за правонарушения, связанные с подделкой документов, их предоставлением и приобретением.

Также накануне стало известно о внесении законопроекта об утверждении Кабмином охранных границ Байкала.

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Автор: Анастасия Аои
#госдума #законопроект #экономика #закон #политика #русский #остров #октябрьский #международные компании
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