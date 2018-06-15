Восемь человек пострадали в Саратовской области в ДТП с микроавтобусом

При столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Саратовской области в пятницу пострадали восемь человек.

Об этом, ссылаясь на главу Советского района Саратовской области Сергея Пименова, сообщает РИА Новости.

Причины столкновения маршрутки и легкового автомобиля не указываются. Отмечается лишь, что, по предварительной информации, в числе восьми пострадавших оказался один ребенок. Одной женщине, серьезно пострадавшей в ДТП, возможно потребуется госпитализация, ее планируют направить каретой скорой помощи в больницу в Саратове.

Напомним: ранее СМИ сообщили о смертельной дорожной аварии на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск, жертвами которой стали четыре человека.