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СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

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21:47   15 Июня 2018
Россия
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Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Трампа, который обвинил экс-главу США Барака Обаму в воссоединении Крыма с Россией. 

Ранее ИА «Политика сегодня» сообщало, что президент Америки Дональд Трамп назвал слабость Обамы причиной «потери» Крыма.

Однако российский госдеятель не согласился с мнением лидера и объяснил его ошибку.

Пушков опубликовал ответ Трампу в Twitter: в «потере» полуострова нет вины Барака Обама, во всем виновато действующее правительство Украины.

Крымчане не захотели входить в состав Украины после госпереворота, напомнил сенатор. Они не приняли киевский режим, избранный новым руководством страны. 

Пушков отметил, что в одном американский лидер прав: Крым - русский, в этом нет сомнений. 

«Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе», — резюмировал политик.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #крым #пушков #трамп
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