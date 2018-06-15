Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Трампа, который обвинил экс-главу США Барака Обаму в воссоединении Крыма с Россией.

Ранее ИА «Политика сегодня» сообщало, что президент Америки Дональд Трамп назвал слабость Обамы причиной «потери» Крыма.

Однако российский госдеятель не согласился с мнением лидера и объяснил его ошибку.

Пушков опубликовал ответ Трампу в Twitter: в «потере» полуострова нет вины Барака Обама, во всем виновато действующее правительство Украины.

Крымчане не захотели входить в состав Украины после госпереворота, напомнил сенатор. Они не приняли киевский режим, избранный новым руководством страны.

Пушков отметил, что в одном американский лидер прав: Крым - русский, в этом нет сомнений.

«Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе», — резюмировал политик.