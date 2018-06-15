Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Трампа, который обвинил экс-главу США Барака Обаму в воссоединении Крыма с Россией.
Ранее ИА «Политика сегодня» сообщало, что президент Америки Дональд Трамп назвал слабость Обамы причиной «потери» Крыма.
Однако российский госдеятель не согласился с мнением лидера и объяснил его ошибку.
Пушков опубликовал ответ Трампу в Twitter: в «потере» полуострова нет вины Барака Обама, во всем виновато действующее правительство Украины.
Крымчане не захотели входить в состав Украины после госпереворота, напомнил сенатор. Они не приняли киевский режим, избранный новым руководством страны.
Пушков отметил, что в одном американский лидер прав: Крым - русский, в этом нет сомнений.
«Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе», — резюмировал политик.
Трамп неправ: Крым "потерял" не Обама - его потерял нынешний киевский режим, т.к. крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины. Но в том, что Крым - русский, Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июня 2018 г.