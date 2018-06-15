Трамп назвал заключение под стражу Манафорта несправедливым
Президент США Дональд Трамп назвал жестким и несправедливым решение суда отправить под стражу бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта. Об этом он написал в Twitter.
Трамп отметил, что Манафорт представлял Рональда Рейгана, сенатора Боба Доула и многих других ведущих политических людей и работал в их избирательных штабах.
«Не знал, что Манафорт был главой банды. А как же насчет Коми(экс-глав ФБР Джеймс Коми, — здесь и далее в скобках ИА «Политика сегодня») и жуликоватой Хиллари (экс-госсекретарь Хиллари Клинтон)и всех остальных? Крайне несправедливо!», — написал американский президент.
Манафорт был отправлен под арест до суда по подозрению в воспрепятствовании правосудию путем давления на потенциальных свидетелей по делу в пятницу.
Ранее специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу обвинения в лоббировании интересов Украины, отмывании денег и уклонении от налогов. По данным следствия, все эти преступления Манафорт совершил еще до того, как возглавил предвыборный штаб Трампа в 2016 году.