Трамп назвал заключение под стражу Манафорта несправедливым

Президент США Дональд Трамп назвал жестким и несправедливым решение суда отправить под стражу бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта. Об этом он написал в Twitter.

Трамп отметил, что Манафорт представлял Рональда Рейгана, сенатора Боба Доула и многих других ведущих политических людей и работал в их избирательных штабах.

«Не знал, что Манафорт был главой банды. А как же насчет Коми(экс-глав ФБР Джеймс Коми, — здесь и далее в скобках ИА «Политика сегодня») и жуликоватой Хиллари (экс-госсекретарь Хиллари Клинтон)и всех остальных? Крайне несправедливо!», — написал американский президент.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

Манафорт был отправлен под арест до суда по подозрению в воспрепятствовании правосудию путем давления на потенциальных свидетелей по делу в пятницу.

Ранее специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу обвинения в лоббировании интересов Украины, отмывании денег и уклонении от налогов. По данным следствия, все эти преступления Манафорт совершил еще до того, как возглавил предвыборный штаб Трампа в 2016 году.